Intanto Ricci è andato a Roma "Così gestisce l’emergenza?"

Il sindaco Matteo Ricci, ieri, era a Roma. "E’ partito da Pesaro con il treno delle 9. Come si fa a gestire un’emergenza a 360 chilometri di distanza?" attacca la consigliera comunale di opposizione Giulia Marchionni (foto), Prima c’è Pesaro -. Mentre la città si svegliava sott’acqua, lui partiva per la Capitale". Nel prenotare il biglietto deve aver creduto al responso delle cipolle che davano un maggio stabile piuttosto che alle previsioni meteo fatte dall’areonautica militare riguardo la perturbazione straordinaria che si è verificata ieri e per cui permane lo stato di massima allerta anche oggi. "Deve essere così se alle 9 quel treno prenotato l’ha comunque preso - continua Marchionni -. Un cittadino l’ha riconosciuto in stazione e mi ha telefonato verso sera, indignato, dopo averlo visto in televisione, tra i vari collegamenti televisivi in cui interveniva sul tema dell’immigrazione. Le faccio vedere il messaggio: ’con Pesaro sott’acqua - recita - il tuo sindaco sta in collegamento sul TG4 a parlare di immigrazione…’". Che cosa ha risposto al cittadino? "Nulla, sinceramente l’ho trovata una scelta sbagliata, indifendibile. Del resto mi chiedo se fosse così necessario essere a Roma con l’allerta che perdura…" Cosa è andato a fare? "Non lo so, forse a vedere la Schlein o a qualche cosa fatta per Ali: c’è un congresso in cui è previsto un intervento di Ricci. Ma che importa? Ciò che conta è che non fosse qui, a valutare i rischi e i problemi della città di cui è sindaco. Insomma, Belloni l’onnipresente assessore che in centrale operativa contribuiva a coordinare gli interventi, non è il sindaco: la responsabilità di gestire una situazione complessa, di prendere decisioni anche impopolari nell’interesse dei cittadini, spettano al sindaco".

Solidea Vitali Rosati