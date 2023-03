Intasca i soldi della mamma e gioca a poker

Nominato amministratore di sostegno della mamma, le svuota il conto corrente, si intasca il contributo del Comune per la casa di riposo e gioca più di 3mila euro a Pokerstars. "Volevo solo provare a riguadagnare un po’ di soldi per ridarli alla mamma" la giustificazione che avrebbe dato per quei pagamenti con la carta di credito della donna. Un caso di "peculato in famiglia" che ieri ha portato il figlio della vittima, un 56enne pesarese, alla condanna a due anni e due mesi di reclusione (con rito abbreviato). Il pm aveva chiesto due mesi in meno. L’imputato, difeso dall’avvocato Pamela Pasquini, ha nel frattempo cominciato a restituire, poco alla volta, il maltolto alla madre. La denuncia era partita dalla casa di riposo a cui il 56enne avrebbe dovuto versare la retta. Quei soldi però non arrivavano nelle casse della struttura. Il figlio era stato così sostituito da un nuovo amministratore e questo aveva scoperto quel buco di quasi 35mila euro. Secondo la ricostruzione del pubblico ufficiale, il 56enne aveva prelevato nel 2017 più di 6mila euro, nel 2018 oltre 13mila e più di 11mila nel 2019. Poi, aveva giocato 3mila euro a poker sul web. A sua discolpa, l’imputato aveva detto che pensava di poter gestire in modo libero i soldi della madre, dal momento che era separato e non aveva una casa sua.

e. ros.