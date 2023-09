Intelligenza artificiale e lavoro Professori alla Festa dell’Unità

Dopo l’offensiva nei confronti del centro destra della Regione del sindaco Matteo Ricci sulla Sanità e quella di Andrea Biancani, Manuela Bora e Alessia Morani sul limitato utilizzo dei fondi europei, la Festa dell’Unità di Villa Fastiggi si si occupa di ambiente e futuro. E’ l’altro leit motive della kermesse, nella quale peraltro ci saranno anche occasioni di riflessione con la raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione la scorsa primavera. "Sarà un’occasione per unire la comunità attorno ad alcuni temi importanti – spiega il segretario del circolo Pd Andrea Salvatori – dall’ambiente alle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale, dai fondi del PNRR fino ad arrivare ai dibattiti che ci toccano più da vicino: come Pesaro Capitale della Cultura 2024 e le prossime elezioni".

Di particolare interesse appare il dibattito voluto dall’ex presidente Luca Ceriscioli per oggi alle 18.30: "Come l’intelligenza artificiale cambierà la nostra vita". L’incrocio tra lavoro ed intelligenza artificiale serve a portare alla festa anche un po’ di università. Ci saranno con il moderatore Michele Romano e Cericioli, i professori Alessandro Bogliolo e Paolo Pascucci dell’ateneo di Urbino, Andrea Orazi della Cgil e Chiara Croce dei Giovani Democratici