Intelligenza artificiale in classe: "Serve un patentino digitale"

Un "patentino digitale" per aiutare i giovani ad essere più consapevoli nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’approccio con l’intelligenza artificiale. E’ questa la proposta che lancia Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il suo segretario, Marco Pierpaoli e lo fa in vista dell’inizio dell’anno scolastico. "Crediamo sia necessario istituire il patentino digitale per giovani e studenti – dice –. C’è già una proposta di legge in merito. Noi siamo favorevoli e ce ne facciamo portavoce. Oggi i ragazzi utilizzano l’intelligenza artificiale senza consapevolezza dei rischi. Per fare un approfondimento, un tema o qualsiasi esercizio, non devono più impegnarsi a fare ricerche e studiare, hanno la soluzione a portata di clic grazie all’intelligenza artificiale. Il rischio è che i ragazzi perdano la voglia di conoscere, approfondire e limitino la possibilità di sviluppare il loro ingegno e la loro creatività. L’AI può essere uno strumento importante, ma il suo uso non consapevole rischia di comportare gravi complessità. Questo è un problema che va affrontato subito. Dobbiamo dare loro strumenti per prendere coscienza e comprendere la complessità del mondo. Per cui – aggiunge – facendo ai ragazzi i miei migliori auguri per l’inizio dell’anno scolastico, proseguiremo con le proposte e i progetti per sostenere le nuove generazioni".

Tra queste anche un nuovo percorso dedicato invece a chi si occupa dell’educazione dei giovani, i genitori, perché come spiega il segretario Marco Pierpaoli "oltre ad essere al fianco delle imprese, Confartigianato vuole essere sempre più attore sociale, occupandosi della comunità. Crediamo infatti che non possa esserci economia e il fare impresa senza che ci sia una comunità viva". Per questo motivo ad ottobre, a Pesaro, prenderà il via ‘Percorsi di Crescita’, un progetto che mette al centro i giovani e chi ha la responsabilità del loro futuro. Una iniziativa gratuita dedicata ai genitori, una sorta di ‘scuola’ che possa aiutarli nel percorso educativo dei propri figli, in cui avranno la possibilità di confrontarsi sia tra loro che con un team di psicoterapeuti ed esperti".

Nello specifico "si tratta di un percorso di sei incontri – aggiunge Pierpaoli - che abbiamo già avviato a Senigallia ed Ancona (dove complessivamente hanno partecipato 120 famiglie) e che a Pesaro, vedrà il coinvolgimento di 20 famiglie. Per partecipare ci si potrà candidare sul sito di Confartigianato (www.confartigianatoimprese.net) già a partire dalle prossime ore. Una volta pervenute le adesioni, si procederà poi ad una selezione dei partecipanti. ‘Percorsi di Crescita’ è un omaggio che Confartigianato fa alla città di Pesaro, con la logica di sostenere la nostra comunità". Alice Muri