Intelligenza artificiale . La sfida del Mengaroni : "La useremo al meglio"

Intelligenza artificiale, questa (s)conosciuta, entra nelle scuole e l’imperativo di un insegnante di adesso è: diamo agli studenti la competenza e la consapevolezza per usarla al meglio.

Ci hanno già pensato al liceo artistico Mengaroni, anche perché un mesetto fa hanno felicemente scoperto di aver vinto (scuola col punteggio più alto nelle Marche) un bando della Regione Marche da 197mila euro per utilizzarla nella didattica dei laboratori e della progettazione. Cioè: gli insegnanti della materie artistiche – i sei indirizzi della scuola sono Architettura, Grafica, Moda, Design, Arti figurative e Audiovisivi – saranno formati da altri insegnanti che con l’intelligenza artificiale hanno più dimestichezza. La formazione dei docenti inizierà nel settembre prossimo, poi ci sarà una fase intermedia di sperimentazione nelle classi, la formazione sarà poi estesa a tutti gli insegnanti della scuola e nella primavera 2027 il progetto sarà concluso.

I formatori, con relative materie, sono: Rossano Baronciani (di Pesaro): Etica; Daniele Marotta (di Siena): Arti figurative; Davide Riboli (di Pesaro) Grafica; Primo Zingaretti (insegna ad Ancona) Architettura; Marina Paolanti (insegna a Macerata) Moda; Eolo Perfido, di Roma, audiovisivi.

Perchè in questo momento, la IA non è che venga usata molto a scuola. "I prof – dice lo stesso Baronciani, 57 anni, che al Mengaroni insegna italiano – la usano pochissimo, non la conoscono, visto che l’età media sarà intorno a 45. La nostra sfida è usare questa tecnologia così efficace applicandola nella didattica, per dare ai ragazzi strumenti per affrontare il futuro". "Se io – esemplifica Baronciani – devo realizzare un manifesto con l’arte generativa, non sono più io che lo creo, come avveniva prima dell’IA: ora è l’IA, per questo devo sapere bene come usarla. Quindi devo conoscere il linguaggio della macchina, e meglio conosco quel linguaggio, migliore è il mio prodotto. Vogliamo creare insomma una ’cassetta degli attrezzi’ da utilizzare nel miglior modo possibile. Anche perché: se tu non guidi la macchina, è lei che guida te. L’importante è che questa applicazione la si faccia a scuola, perché serva anche per il futuro". Non solo: poi c’è tutta la parte legata all’etica e alla legalità. Cioè quella che coinvolge tematiche ancora più delicate come privacy, gestione dati personali, algoretica (come controllare gli effetti che l’algoritmo produce) ecc....

Per questo il Mengaroni sta cercando di sfruttare al meglio, l’enorme risorsa che con l’IA è già a disposizione dei suoi 950 iscritti. "Per fare in modo che i ragazzi la usino nel migliore dei modi. Siamo nel mezzo di un passaggio, tra vecchio e nuovo. I temi e le ricerche a casa non li diamo più, li facciamo fare in classe, non avrebbe senso, visto come i ragzzi usano prima Google e ora l’IA". Ma, è questo il messaggio, l’IA va usata per allargare le frontiere dell’arte e della creatività, non per tappare i buchi delle interrogazioni.

