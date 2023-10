Intelligenza artificiale tra fascino e paure

Il crescente uso dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana affascina e spaventa, allo stesso tempo: affascina, perché c’è curiosità di capire fin dove si spingeranno le sue applicazioni, ma c’è chi teme che ora la macchina soppianterà l’uomo. Del tema si è parlato ieri a Urbino Capoluogo, con un convegno organizzato da Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, in cui si è spiegato che, sì, l’IA sarà sempre più presente, ma il ruolo centrale resterà agli umani.

"L’IA dovrà supportarli nel prendere decisioni, che rimarranno responsabilità dell’uomo – spiega Flavio Tonetto, del comitato scientifico Digital Innovation Hub Marche –. Questo, anche perché la macchina non dà risposte in termini di certezze, ma di probabilità. Ciò ha portato a parlare di “Industria 5.0“, in quanto ci si è accorti che l’uomo deve essere al centro delle scelte. Il suo grande sviluppo, ha però portato a varie applicazioni dell’IA, soprattutto industriali, ma anche nel settore della creatività: Tod’s, per esempio, se ne serve per ideare nuovi modelli di borse. E funziona. Si è già sfruttata anche in campo medico, ma, per implementarla e svilupparla, servirà cominciare a fornirle grandi quantità di dati sanitari".

Tra le realtà che usano l’IA per migliorare i processi produttivi c’è anche Benelli Armi: "Per prima cosa l’abbiamo introdotta nel controllo qualità per la classificazione dei legni, sviluppando un algoritmo che assistesse l’operatore, assieme a Uniurb – spiega Barbara Lonzi, responsabile ricerca e sviluppo –. Ora opera con una probabilità di successo del 90% nel riconoscimento. Poi abbiamo usato la digitalizzazione per arrivare a una manutenzione preventiva degli strumenti. Basandoci su dati tipici delle nostre lavorazioni, si è creato un algoritmo per capire quando effettuarla, aumentandone durata ed efficienza. Negli ultimi due anni, ci siamo concentrati su una tecnologia abilitante per la realtà virtuale: sfruttando un visore, possiamo vedere le nostre configurazioni di prodotto ancora non realizzate. Dato che l’IA si sta diffondendo in molti reparti, abbiamo ampliato le attività di formazione a tutti i dipendenti, perché è importante sensibilizzare ognuno a ciò che accade là fuori".

Nicola Petricca