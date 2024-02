Intelligenza artificialescenari da scoprire. Esperti a confronto a Villa Fastiggi

ll circolo Pd di Villa Fastiggi ha organizzato un momento di confronto sul tema dell’intelligenza artificiale e il suo ruolo nell’elaborazione delle informazioni. L’iniziativa è in programma domani alle 18 al Circolo Arci, in piazza Lombardini 9. Alla discussione porteranno il loro contributo figure di spessore esperte sul tema. Al tavolo ci saranno Giuseppe De Ruvo, analista geopolitico e collaboratore di Limes; il professor Alessandro Bogliolo, docente dell’Università di Urbino in sistemi di elaborazione delle informazioni; Chiara Croce, segretaria regionale dei Giovani democratici Marche. Il tutto moderato dal giornalista Michele Romano. Introdurrà Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione.