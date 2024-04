Intense attività per il Coro 1506

Le attività del Coro 1506 di ateneo non si fermano, anzi saranno intense per tutta la primavera. Il 15 maggio si esibirà in un concerto a conclusione del convegno internazionale “Giusto di Gand“, organizzato in collaborazione tra l’Università di Urbino e il Royal Institute for Cultural Heritage di Bruxelles.

Il 18 maggio esibizione al museo Albani durante la notte dei musei. A giugno, esattamente i giorni 8 e 9, torna il festival UNInCANTO per la decima edizione con ospiti 7 cori italiani, tra cui il coro del Conservatorio Rossini di Pesaro.