Intercettazioni necrofori: "Spesi 71mila euro"

Non sono stati spesi "4 milioni di euro" per le intercettazioni in un processo a Pesaro, che si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati.

Lo precisa in una nota il procuratore della Repubblica di Pesaro Cristina Tedeschini, a proposito di notizie di stampa.

"Le spese annuali per intercettazioni della Procura pesarese - scrive - ammontano a circa 250mila euro, spalmate su centinaia di procedimenti".

Le spese per le intercettazioni nel procedimento citato, un’inchiesta risalente al 2010 per peculato nei confronti di alcuni necrofori, "ammontano a euro 71.472,08, cifra elevata - sottolinea Tedeschini - poiché nel 2010 le intercettazioni ‘ambientalì erano ancora una novità tecnica e dunque costose".

Il "Carlino" aveva riportato la cifra dei 4 milioni in quanto questa era stata citata in aula, il 6 febbraio scorso, durante l’udienza di Appello, da uno degli avvocati difensori, in base a un conteggio da lui fatto delle varie spese. Nessuno, nel momento in cui la cifra è stata detta in aula, l’aveva contestata.