International jazz day, la musica entra in classe

Fano celebra nelle scuole e con i giovani, da oggi fino a venerdì, l’International Jazz Day, l’iniziativa voluta dall’Unesco per la giornata del 30 aprile: 700 gli studenti coinvolti dei quali 300 saranno i protagonisti del "Jazz itinerante nelle scuole" e 400 gli allievi dei vari istituti scolastici che daranno vita ai concerti di domani al Teatro della Fortuna. Il programma messo a punto Fano Jazz Network dal titolo "Ma cos’è il jazz?" si sviluppa in tre giornate. Primo appuntamento alle 10 di questa mattina, nella sede di San Lazzaro del liceo artistico Apolloni, con la jazz band "Athos" formata da allievi della Gandiglio e guidata dal maestro Luca Del Maestro. Alle 11 sarà la volta della Marconi Jazz Ed5et, formata dagli allievi del liceo musicale Marconi di Pesaro, guidata dal maestro Marco Pacassoni. Nella mattinata di domani, al Teatro della Fortuna, si alterneranno due formazioni di giovani allievi: alle 10, all’ingresso, ci sarà il concerto di accoglienza della band ‘Athos’ della Gandiglio, mentre alle 11 salirà sul palco l’orchestra Mosaico, formata da 26 giovani provenienti dalle varie scuole della provincia, diretta dal maestro Jean Gambini. Infine venerdì la Marconi Jazz Ed5et si esibirà alla Padalino, alle 11 e alle 12, mentre la band Athos suonerà alla Nuti, alle 10.15. L’evento, fa parte del progetto "Young jazz meetup", realizzato da Fano jazz network e dall’assessorato alle Politiche educative, per le scuole elementari e medie del Comune: "Un invito all’ascolto della musica jazz – sottolineano gli organizzatori – riconoscendone il ruolo di linguaggio universale per il messaggio di libertà e fratellanza insito nel suo Dna".