International wine challenge di Londra: “Guerriero del mare“ medaglia d’oro

Il Guerriero del Mare Marche Bianco Igt 2021 dell’azienda Guerrieri di Piagge ha ottenuto la medaglia d’oro all’International Wine Challenge di Londra, ovvero in una delle competizioni più importanti al mondo nel settore enologico con più di 6000 vini partecipanti di oltre 40 paesi. Un successo straordinario se si pensa che è maturato dopo una accurata selezione ad opera di una commissione internazionale di esperti provenienti da tutti i continenti, che ha valutato alla cieca i vini garantendo la professionalità e l’imparzialità della manifestazione.

L’Italia ha ottenuto 13 medaglie d’oro, tra le quali spicca il Guerriero del Mare che ha vinto anche l’International trophy wine come migliori vino di tutto il concorso nella sua categoria varietale. Un successo che ha illustri precedenti: alla fine negli anni ’90 il Pelago Umani Ronchi e il Balciana Santarelli avevano vinto la competizione posizionando i loro rispettivi vini tra i più ambiti e richiesti al mondo e alzando in maniera esponenziale l’attenzione internazionale sulla viticoltura marchigiana. "Speriamo fermamente che il nostro successo – dice Luca Guerrieri che vuole condividere questo premio con tutti i vignaioli della provincia – possa aumentare la considerazione dei vini della provincia di Pesaro e Urbino nel panorama internazionale che grazie alle straordinarie cantine presenti stanno dimostrando sempre più l’alta vocazione vitivinicola del nostro territorio". Il Guerriero del Mare, aggiunge Guerrieri, "è prodotto da storiche viti presenti nella nostra azienda da moltissimi anni, circa un secolo, viti selezionate e reinnestate dai nostri avi e rappresentano quindi un piccolo patrimonio storico vitivinicolo della nostra azienda dimostrando la grande professionalità e la passione degli agricoltori che ci hanno preceduto. Tutto questo ci riempie di orgoglio e gratitudine verso gli agricoltori di allora. Pensiamo che questo vino sia effettivamente il risultato della storia della nostra azienda valorizzata con le tecniche agronomiche e vitivinicole più moderne implementate da straordinari e valenti collaboratori della nostro team. Vorremmo ringraziare, perché è anche di loro il merito, a tutti i consumatori del nostro territorio in particolare ai ristoratori che ci sono sempre stati vicini e ci hanno sorretto e aiutato nella nostra crescita aziendale".

