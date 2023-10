Internet lumaca. Banda larga? Macché. Aziende in difficoltà:: "Web da terzo mondo"

A Vallefoglia, nella zona industriale di Talacchio, era stata promessa la banda larga ma, per ora, le cose non vanno come dovrebbero: infatti, a due anni dalla richiesta del Comune alla Regione per poter avere internet ad alta velocità, ancora non si è visto nulla di nuovo, anzi, il cabinato presente su via del Piano, davanti al monumento Avis, presenta non poche spaccature, che espongono i cavi all’aria e alle intemperie. Questo, ovviamente, provoca non poco la rabbia dei titolari delle aziende lì vicino, i quali si aspettavano di poter compiere il loro lavoro in tranquillità e non dovendo, ogni volta, usare la solita tecnica dello "spegnere e riaccendere": "Noi lavoriamo molto con l’estero, se ci salta internet non va bene – spiega Ben Belaid, titolare della Ben Company –. Il fatto è che a noi una banda larga che permetta di poter navigare e commerciare più rapidamente con i nostri clienti ci farebbe davvero comodo. Ormai il lavoro, non solo nostro ma di tutti, si svolge attraverso internet e attraverso i computer. Abbiamo una connessione lenta, non c’è da nasconderlo. Inizialmente ce l’hanno promessa perché così ci avrebbe agevolato, ma ormai sono quasi tre anni che aspettiamo che si concluda con un qualcosa di fatto". Anche Simone Santi, titolare della Sa.Ba. Mobili, si dice poco contento di questa situazione: "Ogni volta dobbiamo sempre andare a ri-elencare gli stessi ordini perché non c’era internet al momento della prima compilazione – racconta –. Noi, per evadere gli ordini, usiamo le pistole che leggono i QRCode. Se la connessione salta nel mentre che andiamo a scansionare il codice, quest’ultimo non viene preso e ci tocca ricominciare tutto daccapo. Questo ci allunga di parecchio le ore di lavoro e, soprattutto, delle volte ci fa consegnare in ritardo. È un problema, internet ci serve e ci serve anche in modo tempestivo". A rispondere alle richieste degli imprenditori, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il quale ieri è andato di persona a constatare la situazione su stimolo (e dopo l’interrogazione) della consigliera Pd Micaela Vitri: "Abbiamo fatto le nostre ricerche per capire quale fosse il problema, ma la parte di Open Fiber (l’azienda che si occupa delle infrastrutture di rete ndr.) è funzionante – spiega Antonini –. La Regione si occupa del potenziamento della parte strutturale, poi c’è una seconda fase, quella commerciale, che riguarda gli operatori ed il territorio. È qui c’è il ‘cortocircuito’, perché non tutti gli operatori utilizzano la infrastruttura di Open Fiber. Sarà quindi nostro compito approfondire questo aspetto per cercare di trovare un punto d’incontro tra l’azienda e gli operatori".

Alessio Zaffini