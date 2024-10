Interni rinnovati alla scuola media

Nuovi interni per le scuole medie di Fermignano. Interventi per migliorare il benessere in aula. "I ragazzi che sono tornati in classe hanno trovato un ambiente scolastico totalmente rinnovato e più accogliente – commenta il sindaco Emanuele Feduzi –. Dopo l’abbattimento delle ex elementari e la relativa bonifica di tutto il materiale di risulta, infatti, si è proceduto ridisegnando gli ambienti interni della scuola e con la creazione del nuovo blocco bagni, un investimento da 150mila euro".

L’amministrazione comunale di Fermignano, negli ultimi anni, ha destinato considerevoli risorse alla riqualificazione delle strutture scolastiche per garantire agli alunni delle scuole locali adeguati e confortevoli. Il progetto in oggetto ha riguardato la ristrutturazione del complesso scolastico con un blocco bagni all’interno dell’Istituto Comprensivo Donato Bramante, affinché rispettasse gli standard di legge. La realizzazione dell’intervento si è resa necessaria a causa della demolizione di una porzione del fabbricato esistente all’interno del quale era presente anche la scuola primaria di primo grado. Tale demolizione fa parte di un progetto più complesso che prevedeva la realizzazione di un nuovo complesso scolastico. L’edificio scolastico già nel 2019-2020 era stato oggetto di miglioramento sismico con un investimento di 920mila euro dal fondo edilizia scolastica e altri circa 200mila euro dall’amministrazione.

"L’intervento e la redistribuzione delle aule nasce da un proficuo incontro e colloquio con la dirigente e con i referenti del plesso – afferma l’assessore Ubaldo Ragnoni – che hanno dato le opportune indicazioni alla progettista, l’ingegnere Olimpia Celli e al direttore dei lavori l’architetto Gianluca Gostoli, permettendo di recuperare più spazi possibili e creare nuovi bagni più funzionali rispetto ai vecchi".