Interquartieri, corsa per nuovo consiglio Fd’I: "Non c’è più la maggioranza"

Interquartieri, si corre per riconvocare a brevissimo (qualcuno parla di domani, altri di lunedì o martedì della prossima settimana) un nuovo consiglio comunale. Per rispettare i tempi del 30 giugno e non perdere i 20 milioni dei fondi Cipe serve che il consiglio comunale approvi al più presto l’Accordo di programma sulla variante al Prg per la strada di Gimarra. Accordo già sottoscritto dalla Regione e dal sindaco il 30 maggio e che il consiglio deve ratificare entro un mese (29 giugno), altrimenti si azzera tutto il lavoro fatto e si riparte da capo. Nel nuovo consiglio comunale anche la delibera di variazione di bilancio relativa solo all’Interquartieri (5 milioni di euro dall’avanzo di bilancio). Mentre la scadenza del 30 giugno sembra ormai superata per la nuova biblioteca Federiciana dopo il parere espresso dal Ministero della Cultura che, vista la consegna del progetto esecutivo, considera rispettati gli impegni presi. Scatenata l’opposizione contro una maggioranza divisa e in evidente difficoltà.

"Ci sarà un consiglio nei prossimi giorni – conferma il sindaco Massimo Seri – l’Accordo di programma fa parte di quell’iter progettuale che deve essere completato perché si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno". Per Fratelli d’Italia Seri "non ha più la maggioranza, prima ne prenderà atto e meglio sarà per la città, che nel frattempo è bloccata dalla litigiosità del centrosinistra". Replica il primo cittadino: "La maggioranza più importante è rappresentata dalla gente: questo vale sia per oggi sia per il futuro".

Fratelli d’Italia incalza sullo "spettacolo indecoroso offerto dal consiglio comunale nella seduta di martedì sera, tra rinvii, blocchi dei lavori e litigiosità". Il segretario della Lega, Alessandro Brandoni, parla di "sgangherata compagine che non è in grado nemmeno di votare e di decidere se siglare o meno l’Accordo di programma. Mentre martedì sera in consiglio andava in scena un degradante spettacolo amministrativo, il sindaco pareva pensare più al calciomercato che al consiglio in corso, sollevato infine di essere riuscito per l’ennesima volta, grazie alle sue civiche, a farsi beffa sia di coloro che dentro la maggioranza avrebbero votato a favore dell’Accordo di programma, sia di un Pd sempre più irritato. La capogruppo Giacomoni alla richiesta di rinvio di Cipriani è parsa sull’orlo di una crisi di nervi, mentre di crisi di giunta, anche questa volta, nessuno sembra voglia parlarne".

Anna Marchetti