Interquartieri, pressing sugli uffici comunali

Il problema dell’Interquartieri è che la politica non vuole rimanere con il cerino in mano. E il rischio è quanto mai concreto dato che, a meno di proroghe, rispettare la scadenza del 30 giugno è quasi impossibile. Ecco perché il vicesindaco Cristian Fanesi che in questi anni ha gestito la vicenda in prima persona ha nei giorni scorsi inviato una lettera al sindaco Seri per sollecitare di fare tutto il possibile. Mettendo nel contempo sotto pressione gli uffici comunali, che però non ci stanno a prendersi la colpa di un eventuale fallimento, con contestuale perdita di 20 milioni di euro, soprattutto dopo che la maggioranza di centrosinistra si è avvitata su se stessa per anni.

Proprio per rispondere a questa esigenza le delibere sulla variazione di bilancio (5 milioni di euro dall’avanzo) e l’Accordo di Programma per la variante al Prg sono state pubblicate sull’albo pretorio, dove rimarranno per 10 giorni, la sera stessa dell’ultimo consiglio comunale (17 giugno). Solo il 28 giugno il bando di gara per l’Interquartieri potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. I prossimi saranno giorni cruciali dove tutto dovrà funzionare alla perfezione, compresa la proceduta di Via (Valutazione d’impatto ambientale) fissata per il 21. In ogni caso per non perdere i 20 milioni di euro del finanziamento Cipe si spera nella proroga, oltre il termine del 30 giugno, per l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto con la ditta vincitrice . In questo clima incandescente dal punto di vista politico e con la struttura comunale già sotto pressione da tempo, si inserisce la lettera che durante la giunta di alcuni giorni fa, prima che le delibere arrivassero in consiglio, Fanesi ha inviato a Seri e ai dirigenti comunali.

"Sindaco, al di là delle più intime convinzioni – ha scritto Fanesi – la responsabilità dei rispettivi ruoli ci impone di cercare fino in fondo di fare il possibile per non perdere il finanziamento di 20 milioni. Ognuno è interpellato: politici, dirigenti e personale tecnico". In quella lettera c’è anche l’invito di Fanesi ai dirigenti del Comune "a predisporre tutti gli atti necessari a completare la gara per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori attraverso le procedure d’urgenza individuate evitando in extremis l’infausta perdita del finanziamento dell’opera e delle somme già stanziate allo scopo". Se nell’immediato la preoccupazione della politica è di non perdere i 20 milioni, dall’altro c’è il problema di ottenere la proroga anche sui termini per la conclusione della strada, prevista per il 30 giugno 2026. L’obiettivo è evitare il definanziamento che tanto preoccupa i dirigenti comunali perchè in quel caso il costo dell’opera, magari ancora incompiuta, ricadrebbe totalmente sull’Amministrazione comunale con tutti i rischi finanziari già evidenziati dalla struttura dirigenziale.