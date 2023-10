Interquartieri senza piazzole di sosta. Belloni: "Non sono proprio previste"

"Via Sandro Pertini, meglio nota come Interquartieri, non ha piazzole di emergenza: assurdo". Il consigliere di opposizione Emanuele Gambini, contachilometri sotto gli occhi, ha verificato: per i due chilometri e mezzo di collegamento tra strada Borgheria e via Gagarin non ci sono piazzole che permettano ad auto in difficoltà di accostare. Dal momento che sono partiti i lavori nel lotto dietro la Diba per cui il progetto prevede la creazione di un parcheggio con ingresso diretto dall’Interquartieri, il consigliere Gambini ha chiesto se l’amministrazione avesse intenzione di migliorare la sicurezza dell’intera zona prevedendo la realizzazione di almeno un paio di piazzole in entrambi le direzioni di marcia. In consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione di Gambini, Belloni ha spiegato che "via Sandro Pertini non rientra tra le strade con l’obbligo di piazzole di sosta. Per questo il tratto a due corsie, tra la rotatoria di strada di Borgheria e via Gagarin, ne è privo. Le piazzole nel suddetto tratto sarebbero elementi migliorativi per la circolazione, ma le aree adiacenti la sede stradale non sono del comune e il Piano regolatore non ne contempla la presenza. Pertanto, a breve termine, non sarebbe possibile procedere alla realizzazione. È invece percorribile la creazione di piazzole in occasione delle trasformazioni urbanistiche in corso nelle aree vicine all’Interquartieri, magari a scomputo di oneri di urbanizzazione per i privati". Belloni si riferisce a cosa avverrà nell’area retrostante la Diba in via Paganini. In pratica l’assessore ha detto che il parcheggio che verrà realizzato in via Paganini con accesso diretto dall’Interquartieri, potrà rispondere all’esigenza di auto in difficoltà e soste di emergenza. "Ringrazio l’assessore della risposta anche se questa non mi ha soddisfatto per nulla – ha replicato Gambini –. E’ indubbio che “intendere“ quel parcheggio come una piazzola d’emergenza risponde solo per chi viaggia da Villa San Martino in direzione Palas. E nell’altra direzione? E poi cosa verrà realizzato dal privato negli edifici a destinazione terziario? Ciò potrebbe caratterizzare l’area di sosta e non poco. Infine ci sono tratti dell’Interquartieri in cui le piazzole di emergenza esistono e sono anche più di una: per esempio nel tratto da Villa San Martino a Santa Veneranda, ci sono due piazzole di sosta; così come da Santa Veneranda a Celletta. Se si vuole, si può: dal momento che parliamo di sicurezza direi che sulla questione occorre una riflessione seria, anche con l’urbanistica".

Solidea Vitali Rosati