Interquartieri, ultimo atto: "Lavori finiti entro marzo. Poi a Santa Veneranda"

A marzo, cioè tra due mesi circa, si aprirà l’ultima parte dell’Interquartieri. I lavori si stanno avviando alla conclusione. Dice Massimiliano Amadori, capo di gabinetto del sindaco: "Siamo estremamente soddisfatti di come sta procedendo la ditta di Autostrade, Amplia. E lo siamo a maggior ragione dopo il suo arrivo in sostituzione di un precedente raggruppamento di ditte che ci aveva fatto venire qualche dubbio sui tempi e sui modi".

Ma non tutti sono contenti. Ci scrive un lettore, Stefano S.: "Vi segnalo i lavori in Strada Pantano Castagni. Risiedo in una delle abitazioni a cui è stata espropriata una parte consistente di giardino per costruire la nuova circonvallazione di Muraglia. Vorrei portare all’attenzione la totale disorganizzazione e mancanza di buonsenso sia da parte delle istituzioni sia da parte di Società Autostrade. Dopo quasi 6 anni dai primi rilievi da parte dei tecnici, i lavori sono iniziati dopo esproprio. Nel mio caso, è stato demolito il cancello d’ingresso e smantellata la rampa di accesso alla mia casa. Il problema sta nel fatto che è passato più di un mese dal giorno in cui lo hanno demolito (e con esso anche la rete di recinzione), creandoci non pochi disagi. Ma la cosa più sconcertante è che confrontandosi con operai, direttori, e chi più ne ha più ne metta, nessuno sa dirci né il cronoprogramma dei lavori, né come verranno effettivamente svolti. Scrivo quindi per chiedere per quanto tempo ancora io e la mia famiglia dovremo sopportare di vivere in mezzo ad un cantiere aperto. Il timore è che sarà, in linea con il trend pesarese, l’ennesimo cantiere che parte e poi rimane incompiuto per anni".

Risponde Massimiliano Amadori per l’amministrazione: "Non conosco il caso specifico ma posso assicurare al vostro lettore nonché residente nella zona interessata ai lavori che il cronoprogramma è perfettamente rispettato con l’impiego di almeno 40 operai suddivisi nei vari punti dove vanno fatti gli interventi per l’allestimento e messa a punto della strada. Capisco i disagi di chi si trova a ridosso delle ruspe e dei mezzi di cantiere ma posso assicurare che tutto questo avrà conclusione nel mese di marzo. Non so dire il giorno ma il mese sì. Subito dopo Autostrade passerà all’apertura dei cantieri per portare a termine il resto delle opere compensative per la terza corsia, a cominciare dalla circonvallazione di Santa Veneranda, lavoro molto atteso dai cittadini".

ro.da.