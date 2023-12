Interrogato l’uxoricida: "Ho perso la testa per rabbia"

"Non lo rifarei, mi dispiace, era mia moglie. Ma da dieci anni Rita aveva perso la lucidità e vivevamo in un inferno". Angelo Sfuggiti,70 anni, reo confesso dell’omicidio della consorte Rita Talamelli di 66 anni, con problemi psichiatrici molto gravi, è stato interrogato ieri per tre ore dal gip Giacomo Gasparini alla seconda convalida dell’arresto (la prima era stata fatta senza l’indagato). Sfuggiti, difeso dall’avvocatessa Susi Santi, ha ripercorso e giustificato il suo omicidio raccontando quello che succedeva sempre in casa: "Mia moglie passava anche sei ore ogni giorno chiusa in bagno. Non parlava e non rispondeva. Acquistava ogni settimana profumi per 2 o 300 euro perché aveva una sua pensione e un suo conto corrente che svuotava. Non aiutava la famiglia, abbiamo due figli, né si preparava da mangiare, nulla. Era molto spesso violenta con chiunque, non accettava nessun tipo di consiglio. Quella mattina (lunedì 20 novembre ndr), si è svegliata alle 5 e mi ha detto che voleva andare in banca a ritirare dei soldi. Doveva comprarci dei profumi o non so. Ho cercato con la calma di fermarla, di farla ragionare, di tranquillizzarla. Ha iniziato a colpirmi, a lanciare cose, fino a quando siamo caduti a terra. Volevo strangolarla dalla rabbia con le mie mani, ma ho rinunciato. Mi sono rialzato ma lei mi è tornata addosso con i pugni e i calci. Siamo caduti ancora a terra e allora ho visto il foulard che aveva al collo e l’ho stretto finché non l’ho più sentita muoversi. E’ stata una reazione del cervello che non sono riuscito più a contenere. Allora l’ho trascinata in camera da letto, le ho messo qualcosa sopra, io ho preso una siringa, me la sono conficcata in vena per iniettare aria e morire. Non ci sono riuscito. Ho delle medicine che avevo e le ho buttate giù ma sono rimasto vivo. Ho ammazzato Rita per l’inferno che stavamo vivendo da troppo tempo. Ma adesso me la vedo sempre davanti agli occhi, non mi abbandona mai. Vivo così". Al piano di sotto, dormivano i due figli di 46 e 48 anni che non hanno sentito niente. L’allarme è stato lanciato solo nel pomeriggio.

ro.da.