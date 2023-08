Interrogazione parlamentare di Europa Verde

L’attuale situazione del reparto di Pediatria di Pesaro approda anche in Parlamento con l’onorevole Luana Zannella del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Non bastano quindi le rassicurazioni sul mantenimento del reparto di Pediatria in città per tranquillizzare gli animi, ma anzi: "Presenterò una interrogazione al Ministro della Salute Schillaci – dice la rappresentante dei Verdi – sulla situazione del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Pesaro che rischia la chiusura. Il reparto è stato riaperto post-Covid ma ora sembra che la direzione sanitaria abbia in animo di sostituire il reparto con il dipartimento di onco-ematologia. In questo modo la popolazione pesarese non avrebbe più nel proprio nosocomio di riferimento un’assistenza ostetricoginecologica h24 e soprattutto pediatrica, nonostante la recente conquista della riapertura – prosegue Zannella -. Anche l’Ordine della Professione di Ostetricia provinciale chiede di non procedere con la chiusura di un reparto che garantisce la sicurezza della salute pubblica delle mamme e delle loro creature". All’allarme risponde anche l’assessore Conti, dello stesso gruppo: "Il paventato trasferimento a Fano del Dipartimento Materno Infantile del nosocomio di Pesaro sarebbe inadeguato per il bacino di utenza, struttura ospedaliera, attrezzature e personale specializzato costretto a dividersi su tre presidi: tale scelta da parte della regione Marche dopo neppure otto mesi dalla riapertura da dicembre 2022 è pretestuosa e scellerata in termini di qualità, infrastruttura, sicurezza e salute pubblica delle mamme e dei bambini".