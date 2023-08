"Interrogazioni senza risposta a San Costanzo: la minoranza ricevuta dal Prefetto"

di Sandro Franceschetti

Sviluppi, dopo la recente segnalazione al prefetto di Pesaro e Urbino da parte dei consiglieri di minoranza di San Costanzo Domenico Carbone ed Ermenegildo Bevilacqua, con cui è stata evidenziata la mancata risposta alle loro interrogazioni da parte di sindaco e giunta.

"Ieri (martedì, ndr) – sottolineano i due membri di opposizione in consiglio comunale – siamo stati ricevuti in Prefettura a Pesaro dal vice prefetto vicario dottoressa Beatrice Agata Mariano e dal dirigente dell’area raccordo con gli enti locali, dottor Fiorangelo Angeloni".

"La convocazione è scaturita a seguito del nostro esposto – spiegano i consiglieri Carbone e Bevilacqua – in cui segnalavamo la mancata risposta a numerose interrogazioni. E’ stato un incontro molto positivo, durante il quale abbiamo descritto quello che ormai sembra un modo di fare ben collaudato da parte della maggioranza per evitare di dare risposte ai consiglieri comunali e quindi ai cittadini. Ringraziamo per la disponibilità i dirigenti della Prefettura e il prefetto stesso per quanto riterranno opportuno fare per salvaguardare i nostri poteri ispettivi".

Domenico Carbone ed Ermenegildo Bevilacqua aggiungono anche: "Dispiace sottolinearlo, ma mancano le occasioni di confronto con la maggioranza" Ed entrano nei dettagli: "I consigli comunali – continuano – vengono convocati sempre più di rado e non venendo data nemmeno risposta alle nostre interrogazioni non é riconosciuta dignità al ruolo dei consiglieri". E ancora: "Abbiamo bisogno di risposte per riuscire ad informare i cittadini, che sulle tematiche di maggiore interesse, giustamente, chiedono, trasparenza e - concludono Carbone e Bevilacqua – vogliono avere riscontri tempestivi".