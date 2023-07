"Interrogherò Saltamartini sulla guardia medica chiusa"

"La porta della sala d’attesa della Guardia Medica di Fano era aperta, ma non c’era nessun cartello informativo che annunciasse l’assenza del servizio.

Il telefono poi risultava staccato senza una segreteria telefonica che desse delucidazioni riguardo a chi rivolgersi in caso di bisogno".

Questo aveva denunciato ieri Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale, sulle colonne del Carlino che ha immediatamente chiesto al direttore del distretto sanitario fanese, il motivo di un disservizio tanto grave, soprattutto d’estate quando la popolazione che afferisce a quel servizio aumenta per la presenza di turisti.

"E’ stato un caso straordinario - ha replicato il dottor Guidi - che non era mai capitato negli ultimi 10 anni. Ce ne scusiamo con i cittadini. Questo imprevisto però è stata l’occasione per contattare i coordinatori della continuità assistenziale e per prevedere, nei turni di guardia medica che rimarranno scoperti a luglio, la deviazione di chiamata e la pubblicazione dei giorni in cui il servizio non sarà attivo". Per la Roggeri però questa toppa è peggiore del buco e annuncia già di voler andare a fondo nella questione, interrogando l’assessore regionale alla Sanità Saltamartini.

"Apprezziamo le scuse del direttore - replica oggi la Ruggeri (foto) -, però facendo un giro sul sito dell’Asur Marche, dopo vario pellegrinare perché i turni di guardia medica non sono facilmente individuabili, si arriva ad una tabella da cui si evince chiaramente che quella del 5 luglio scorso era l’unica data di chiusura della postazione di Fano già prevista. Dunque nessun imprevisto per il medico assente, come ipotizzato da molti, bensì il problema risulta essere più serio e se volete preoccupante. Interrogherò sul punto l’assessore Saltamartini".