Marche Multiservizi interverrà in via Gagarin per l’installazione di una valvola della rete idrica.

"Per questo si rende necessaria una interruzione dell’erogazione dell’acqua – scrive l’azienda – che potrà determinare anche cali di pressione e portata, domani dalle ore 8 alle 12.30, nelle seguenti zone: via Timavo, via Gagarin (dall’incrocio di via Sandro Pertini a via delle Betulle), via degli Abeti (da via Gagarin a via delle Betulle), strada dei Platani, via Pertini, via Icaro e strada Cassiani. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.600.999".