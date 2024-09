"Intervenire subito contro i gas serra". L’allarme del prof. Galeotti su ’Nature’

"I danni dei gas serra potrebbero durare migliaia di anni, se non interveniamo subito". Non è solo un appello, ma il risultato di ricerche, studi e dati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature in cui c’è anche un contributo urbinate, quello del professor Simone Galeotti, presidente della Scuola di Scienze geologiche e ambientali dell’Università Carlo Bo e membro dell’Institute for Climate change solutions. Spiega Galeotti: "I risultati di questa ricerca purtroppo non danno notizie positive. Ma è giusto prendere coscienza subito e agire rapidamente per avviare efficaci strategie di mitigazione del cambiamento climatico".

Come mai un geologo in una ricerca sul clima?

"Le scienze geologiche hanno un ruolo sempre crescente nella lotta al cambiamento climatico, sia attraverso ricerche come questa, sia attraverso la definizione di nuove modalità di gestione territoriale per l’adattamento ai suoi impatti. L’articolo pubblicato parla di come il riscaldamento globale di origine antropica potrà minacciare la sicurezza idrica in diverse regioni. Le simulazioni numeriche basate su dati storici suggeriscono ad esempio l’Europa che meridionale potrà sperimentare un’aridità intensificata già nei prossimi tre decenni".

Quali saranno gli effetti a lungo termine e quanto durerà la crisi indotta dal riscaldamento globale?

"Gli scenari di emissione più pessimisti (quelli che, purtroppo, continuiamo a seguire) prodotti dall’Intergovernmental panel on Climate change (Ipcc) prevedono un aumento della temperatura media globale compreso tra 5 e i 10 gradi nei prossimi due secoli. E le conseguenze potrebbero essere disastrose: importanti variazioni dell’idroclima, scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello del mare e attivazione di feedback sul ciclo del carbonio che possono potenzialmente prolungare la durata del riscaldamento globale indotto dall’uomo ben oltre gli effetti immediati".

Queste condizioni non si sono mai verificate nel pianeta?

"Sì, nell’Eocene inferiore, circa 50 milioni di anni fa, ci fu un intervallo di tempo geologico caratterizzato da eventi di riscaldamento analoghi a quello attualmente indotto dall’uomo. L’analisi di questi eventi fornisce importanti e uniche informazioni sulla risposta del sistema climatico ai processi di riscaldamento in corso".

E quali sarebbero le risposte a lungo termine?

"I cambiamenti a lungo termine del ciclo del carbonio hanno portato a una graduale riduzione delle precipitazioni, con perturbazioni di breve durata che causano un rapido riscaldamento e condizioni estremamente aride in aree sub-tropicali che persistono per molte migliaia di anni. Lo studio evidenzia che questi cambiamenti sono utili per comprendere i futuri scenari climatici, in particolare nel contesto del riscaldamento globale di origine antropica, che potrebbe causare una simile aridificazione diffusa".

I guai che causiamo oggi potrebbero portare a crisi ecologiche della durata di molte migliaia di anni?

"Sì. Quindi è tempo, almeno a livello europeo, di iniziare una seria discussione sul ‘diritto delle generazioni future’ con meccanismi di legge internazionale da affiancare a quelli del diritto oggi in vigore nei vari Paesi".

Giovanni Volponi