Interventi al Collegio Raffaello. Ingresso più luminoso e accogliente

Un ingresso più luminoso e accogliente per il Collegio Raffaello: da qualche giorno, dopo la pulitura dei busti di Pascoli e Serpieri e la ritinteggiatura delle pareti, altre piccole migliorie sono state apportate al disimpegno e alle scale che costituiscono, insieme al corridoio d’accesso, l’atrio del palazzo. Si è cominciato eliminando gli adesivi che erano stati apposti in terra lungo le scale dal periodo del covid, ormai non più funzionali, e si è proseguito installando un faretto che illumina per la prima volta la Madonna col Bambino (foto), edicola che adorna il disimpegno. "Per renderla ancora più visibile al pubblico – dicono dall’amministrazione del Legato Albani – da ora resteranno aperte entrambe le porte in vetro che immettono sulle scale, dando ancor più ariosità al disimpegno e valorizzando il calco in gesso di fine Ottocento/inizi Novecento della Madonna, tratto dall’originale in pietra, opera dell’artista quattrocentesco Gregorio di Lorenzo custodita a Palazzo ducale. Insomma, tanti piccoli tasselli che contribuiscono a valorizzare degli angoli e degli elementi decorativi finora poco considerati del palazzo del Collegio".