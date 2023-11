Interventi chirurgici che finiscono in tribunale: risarcimenti per milioni

I pazienti non pazientano più. Nel dubbio, fanno causa all’ospedale trascinando alla sbarra primari, medici, azienda ospedaliera. Lo si vede dalle sentenze che impongono all’ex ospedale Marche Nord, ora Ast provinciale, di provvedere a pagare i danni. Come quello subito dalla signora T.A. che il 28 gennaio 2015 si sottopose ad intervento neurochirurgico al San Salvatore. Due anni dopo, la paziente presentò una causa per il risarcimento di un danno quantificato in 2 milioni e 641mila. Il "comitato valutazione sinistri" dell’Ast ha esaminato le carte della causa e le conclusioni del ctu nominato dal giudice civile che aveva avallato la richiesta di risarcimento danni per colpa medica superiore ai 2 milioni di euro. Di fronte a questo scenario, il comitato valutazione ha invitato il proprio legale di tentare una transazione per un importo massimo di 950mila euro. Il legale della donna ha risposto di essere d’accordo ma di chiudere in tempi molto stretti altrimenti si sarebbe arrivati alla sentenza del giudice. Un’eventualità che la compagnia assicuratrice dell’Ast ha definito "un rischio di elevata maggiore soccombenza". Dopo un mese, i legali hanno trovato l’accordo per pagare 950mila euro di cui 50mila versati dall’Ast.

In un altro caso, l’Ast è stata condannata a pagare 250mila euro su richiesta di risarcimento danni per un intervento neurochirurgico del 15 marzo 2013 con delle conseguenze indesiderate. La sentenza del tribunale civile dava ampiamente ragione alla paziente condannando il chirurgo, Marche nord e anche il policlinico Gemelli, a cui si era rivolta la paziente, al pagamento rispettivamente di 98.505 euro e 210.628 euro. Il comitato valutazione sinistri ha consigliato su richiesta dei legali di non appellare la sentenza perché l’esito sarebbe stato peggiori e di pagare velocemente la somma totale di 309mila euro, suddivisa tra assicurazione, policlinico Gemelli, medico chirurgo e Ast, quest’ultima per 50mila euro".

E c’è un’altra causa che si prospetta per "un grave danno estetico" riportato dal paziente. Il valore della causa è da determinare. Nella determina dell’Ast che si prende in carico la gestione della causa, si parla di "accertamento della responsabilità civile di Ast e della valutazione dei danni asseritamente ascrivibili a lamentate incongrue prestazioni rese dal personale sanitario degli ospedali riuniti Marche nord nel mese di gennaio 2022. L’azienda ha nominato un proprio consulente tecnico incaricando il dottor Paolo Marchionni, direttore di medicina legale. Le parti dovranno comparire davanti al giudice mercoledì prossimo, otto novembre. L’Ast sarà tutelata dall’avvocatessa Alessandra Cesarotti, che è il legale interno dell’azienda.

ro.da.