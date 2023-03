Interventi lungo via Passeri Traffico limitato per dieci giorni

Iniziano oggi i lavori di rifacimento del tratto di via Passeri di fronte a palazzo Montani Antaldi. Lo annuncia l’assessore al Fare Riccardo Pozzi che invita ad avere pazienza per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori: "Per circa 10 giorni – dice Pozzi – verrà garantito, in sicurezza, l’accesso a residenze, uffici e attività commerciali presenti lungo il tratto occupato dall’intervento". Sarà invece interdetto il transito carrabile nel tratto di via Passeri compreso tra via Mazza e via Arco. "Si tratta di un intervento necessario al fine di riqualificare l’aspetto di una tra le vie più frequentate del centro storico". I lavori di via Passeri rientrano nel progetto di riqualificazione che comprende l’asse via Curiel-via Contramine-via Passeri. "Sono pronti a partire anche i lavori per l’ampliamento dell’attraverso cicolopedonale di viale XI febbraio, verso e da via Nino Bixio. Questo intervento consentirà di allineare, allungare e rendere più sicuro uno dei principali ingressi al centro storico"