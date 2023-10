Interventi per la sistemazione idraulica del Fosso Taccone Lavori di sistemazione idraulica e ambientale del Fosso Taccone del bacino idrografico del Fiume Foglia: l'impresa incaricata è della provincia di Macerata. Interventi per prevenire l'erosione del corso d'acqua e ridurre il rischio idraulico per la frazione di Montecchio. Spesa complessiva di 636.378,81 euro.