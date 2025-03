Intervento filologico e materiali di qualità

"Il nuovo volto della piazza intreccia il presente con il passato – spiega la progettista, architetto Antonella Celeschi –. Il disegno della nuova pavimentazione gli riconosce la funzione centrale per la comunità durantina che il luogo ha assunto nel tempo. Abbiamo previsto una tessitura nuova che ricomprende, con una visione d’insieme, spazi che oggi hanno funzionalità diverse, sempre nel rispetto dell’andamento degli assi ortogonali definiti fin dall’origine dal disegno dell’antica Casteldurante".

Anche in un progetto così articolato e complesso si sono ripensati anche i particolari: "Si sono tenuti in grande considerazione anche i materiali – spiega l’architetto Celeschi, che ha incrociato anche fonti dell’epoca ducale –. La piazza in origine era stata pavimentata con lastre di arenaria provenienti da Borgo Pace. Ora sarà posata la pietra alberese, materiale resistente al gelo e più duro rispetto ad una semplice arenaria".

a. a.