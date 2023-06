Intervista a più voci Così Ricci racconta "Nove anni da sindaco"

"Nove anni da sindaco" è il titolo dell’appuntamento che domani sera alle 21 avrà per protagonista Matteo Ricci. Si tratta di un’"intervista a più voci" che si svolgerà nel Cortile Musei Civici (all’interno dell’evento Sanpietrino Summer Festival). Il primo cittadino incontrerà stampa e cittadini per il racconto dei suoi “Nove anni da sindaco”. "Sarà un’intervista a più voci, per parlare di cultura, infrastrutture, sport, turismo, sostenibilità e futuro della città". “Nove anni da sindaco” si svolgerà in occasione della prima serata del Sanpietrino Summer Street, l’appuntamento fisso dell’estate pesarese, alla Casetta Vaccaj di Silvia e Sabrina Ottani.