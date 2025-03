Intervista-concerto con Elisa Ridolfi: "Quiete per dare suono alle parole"

Una cantante diventata cantautrice. Un’interprete di classe e talento che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al Premio Tenco dello scorso anno. Elisa Ridolfi, fanese, sarà la protagonista di una originale intervista-concerto aperta al pubblico domenica (con inizio alle 17.30), nella sede del nuovo Centro di studi musicale "Diesis5 in via Serra a Villa Fastiggi. Elisa Ridolfi, una carriera iniziata con il Fado portoghese "Si quando avevo 20 anni: è stato il passaggio che mi ha permesso di vivere la musica in modo professionale affiancando il percorso di crescita con esperienze internazionali e nazionali dalle quali non si torna più indietro. Una lunga esperienza nel mondo della musica popolare portoghese terminata negli aspetti tradizionali una decina di anni dopo".

Da allora tanti progetti, concerti, riconoscimenti. "Nel 2009 è uscito un disco cardine dal titolo "Canta-me o fado", rivisitazione di brani di tradizione e qualche inedito in cui veniva descritta una scelta artistica che ha poi portato a tutto il resto del viaggio. Sia quel progetto sia le realtà che ho abbracciato poi mi hanno portata a spingere ancora avanti la crescita di ricerca, come il Collettivo Del Barrio e La Compagnia di Musicultura".

Fino al premio targa Tenco per il miglior album: un traguardo o un nuovo inizio? "Arrivare ad un simile riconoscimento è stato sicuramente un traguardo, frutto di scelte soprattutto relazionali e umane capaci di garantirmi un habitat interiore giusto per riportare in musica i vissuti e le filosofie che hanno promosso quei vissuti. Non ho mai forzato il viaggio nè lo forzerò, lascio che la vita porti le cose da vivere e cerco di viverle con le risorse e lo sguardo di chi ha guardato molti mondi da dentro".

Prima grande interprete poi cantautrice. Come è nata la decisione di fare questo salto? "La scrittura, la produzione immateriale fa parte di ognuno, la spinta a diventare autrice non è stata una scelta ma una naturale evoluzione che ho assecondato per il gusto di vivermi il processo creativo. Un ulteriore passo funambolico dentro la linea che questa esistenza mi propone da sempre. Un passo alla volta, così funziona per tutte le cose se si è vivi".

Cosa proporrà in questo incontro al Centro studi Diesis5? "Ci sono persone che da sempre abitano la mia musica e che sul nostro territorio cercano di garantire la possibilità di crescere come musicisti, cantanti. Una di queste realtà, nata da poco è la diesis 5 dove mi è stato chiesto di fare un incontro pensato come intervista-concerto. Sono felice di poter conoscere questo nuovo gruppo culturale e portare la mia esperienza. Sicuramente ci sarà affetto e una bella quiete per poter dare suono alle parole e canzoni edite e inedite da cantare per entrare dentro a quello stimolo necessario a chi vuole iniziare a vivere il mondo della musica e a chi, come me lo conserva negli anni".