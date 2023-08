Interviste ai turisti in vacanza "Ci sentiamo pesaresi anche noi" Generazioni di famiglie si raccontano

di Maria Silvia Cabri

Cronache dalla spiaggia di Pesaro nel week end più caldo d’agosto. Quello della città di Rossini è un mare che piace: ai pesaresi che da inizio maggio a fine settembre affollano gli stabilimenti balnerari e ai sempre maggiori turisti, italiani e stranieri, alcuni dei quali ‘fedelissimi’ da vari decenni, tanto da potersi quasi considerare ‘pesaresi ad honorem’, amanti sia del mare che della città storica. Come Giulio, medico di Carpi (Modena): "Vengo in vacanza a Pesaro fin da piccolo e ancora oggi, dopo quasi 40 anni, la vivo con le stesse emozioni di un bimbo. Passeggiare per il centro respirando la cultura, tra sculture di Baratti affacciate sulla piazza, musica di Rossini echeggiante per le strade, fino a rifugiarmi in librerie custodi di pagine ricercate. Corrispondere un sorriso alla cordialità dei negozianti e ristoratori o mostrare ancora curiosità per la maionese sulla pizza o i passatelli asciutti (in una cultura culinaria diversa da quella emiliana) è sentirsi bene. E poi la poesia dei colori delle case dei pescatori al Porto, l’affetto fraterno del mio bagnino e il mare, custodito tra le braccia dei monti. Tutto questo è Pesaro". "Ho scoperto questa bellissima città grazie a mia figlia Elisabetta – racconta da sotto l’ombrellone Maria Teresa Paolucci, professoressa di lettere in pensione – e la frequento da quasi venti anni. Noi siamo tutti di Milano: la bis nonna di mio genero era di Mondolfo e si era innamorata di Pesaro, tanto da acquistare una casa che poi è stata tramandata nelle generazioni. Si sta bene qui, mia figlia e mio genero negli anni si sono fatti tanti amici, da tutta Italia, e ora i loro figli seguono le stesse orme: in un clima di libertà allargano le loro conoscenze e noi siamo tranquille perché siamo come ‘in famiglia’ dopo tanti anni". "Proprio un anno fa come oggi (ieri per chi legge, ndr) ho scoperto di essere incinta e ora eccoci qui in tre con il piccolo Achille di 4 mesi - affermano pieni di gioia i milanesi Giulia Gasparetto e Christian Ciceri -. Da nove anni veniamo sempre a Pesaro, in agosto, ma anche in giugno e a Pasqua: la qualità di vita è ottimale, il mare bello, ci sono i servizi e se proprio venisse voglia di una serata più ‘mondana’, in quindici minuti si va a Riccione! Inoltre, in questi anni è nata un’amicizia speciale con i nostri bagnini, per cui d’inverno le parti s’invertono e sono loro che vengono a Milano!".

Tra letture sotto l’ombrellone, tornei di beach volley, tuffi in mare, materassini colorati, c’è anche l’area dedicata agli appassionati delle carte: i fratelli pesaresi De Cesare, Sergio, Paola, Sandra e Anna (quattro su sette) sono fedelissimi delle carte. "Abbiamo anche realizzato un apposito ‘tavolino’ ad incastro per l’ombrellone, per giocare in maggiore comodità! Tranne Sandra che è la più giovane, siamo tutti nati a Napoli e ci siamo trasferiti a Pesaro nel 1958, seguendo il lavoro di papà: abbiamo il mare nel Dna". Paola Carafa e Manuelita Peluso sono di Roma: si sono conosciute a Pesaro, 40 anni fa e aspettano ogni estate per vedersi. "Abitiamo ai due estremi della Capitale – raccontano le amiche – quindi ci vediamo direttamente qui a Pesaro e dal mattino alla sera siamo sempre sulla spiaggia". I bambini ma anche gli adulti interrompono ogni attività e fanno capannello in riva al mare: è suonata la campanella di ‘Luca’ che è arrivato con il suo ‘Bar Mobil’. Ma questa è un’altra storia.