Intitolato il parcheggio ai Martiri delle Foibe

Partecipata e toccante cerimonia, ieri mattina a Mondolfo, per l’intitolazione del piazzale adiacente al cimitero ai Martiri delle Foibe. L’evento ha avuto luogo alla presenza delle autorità civili e militari, di una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado ‘Fermi’ di Mondolfo e ‘Faà di Bruno’ di Marotta, del corpo bandistico ‘Santa Cecilia’ e delle associazioni del territorio, con il presidente del ‘Circolo Culturale Marotta’, Ersilia Riccardi, che ha letto una coinvolgente poesia del compianto autore Fabio Magris.

"Una giornata di profonda riflessione e commemorazione - ha sottolineato il sindaco Nicola Barbieri, presente insieme ai componenti della sua amministrazione -. Con l’intitolazione del piazzale ai Martiri delle Foibe, rendiamo omaggio alla memoria di chi ha sofferto e perso la vita in uno dei periodi più bui della storia. La tragedia delle foibe e degli esuli Giuliano-Dalmati incarna una delle pagine più dolorose del nostro passato, una ferita profonda che segna il cuore della nostra nazione. La decisione di dedicare questo spazio ai Martiri delle Foibe non nasce da un vuoto gesto commemorativo, ma da un profondo desiderio di giustizia, di memoria e di riconciliazione. Vogliamo che il piazzale diventi un luogo di riflessione, dove il ricordo di quel dolore inenarrabile e troppo a lungo obliato si fonda con la speranza di un futuro migliore. È essenziale che le nuove generazioni conoscano la storia, ne comprendano le lezioni e le trasmettano, per costruire una società basata sulla tolleranza, sull’inclusione e sul rispetto della dignità umana".

E a proposito di giovani generazioni, sono stati molto belli e apprezzati proprio i contributi dei ragazzi di terza media che hanno ripercorso la tragedia attraverso passi storici e testimonianze dei sopravvissuti. L’Inno di Mameli e poi un lungo applauso hanno accompagnato i momenti in cui il sindaco ha tolto il tricolore, scoprendo la targa con la scritta ‘Piazzale Martiri delle Foibe’. "L’amministrazione comunale – ha detto il consigliere con delega alla cultura Even Mattioli - ringrazia tutti coloro che hanno preso parte a questo momento di riflessione, per non dimenticare le tragedie del passato e per rinnovare l’impegno verso valori di pace e rispetto umano".

Sandro Franceschetti