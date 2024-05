Intitolazione ad Antenore Guidi del parcheggio del pronto soccorso. Altra targa per Morris Catani

Due luoghi della città adesso sono associati ad altrettanti personaggi indimenticati. Il parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale di Urbino è ora il piazzale Antenore Guidi, dedicato al medico pediatra urbinate, mentre la via del campo sportivo di Pieve di Cagna è diventata via Morris Catani, storico capitano del Pieve di Cagna Calcio. Ieri c’è stata la doppia intitolazione, a partire da quella per il dottor Guidi, che fondò il reparto di Pediatria dell’ospedale e lo diresse fino al 1996. Stimato professionista, sempre disponibile con tutti sia nella parallela attività ambulatoriale che condusse, sia nelle visite a domicilio, fu anche medico personale di Carlo Bo e tra i primi membri del Rotary Club Urbino. "È stata una sorpresa sapere che ci fosse la possibilità di intitolare la piazzetta a mio padre – commenta la figlia, Claudia Guidi (sotto nella foto) –. Il lavoro che ha fatto è stato tanto: venivano sempre persone a chiedere consulto, o lo chiamavano per andare a casa propria, oppure lo richiedevano per interventi urgenti dall’ospedale, ma lui non ha mai detto no a nessuno". Nel pomeriggio è toccato allo stadio di Pieve di Cagna, con un’intitolazione che ha preceduto un torneo in memoria di Catani. "Si è commosso anche il cielo" ha detto Mattia Camillini, presidente del Pieve di Cagna, al momento di scoprire la targa col nuovo nome della via, sotto alla pioggia battente. Capitano della squadra dal 1995 al 2015, Catani, detto Momo, l’ha guidata più volte a sfiorare il campionato di Promozione, continuando a essere presente anche dopo il ritiro. Nel 2023 è morto di melanoma e il memorial a lui dedicato è anche un’occasione per sensibilizzare le persone alla prevenzione dei tumori.

Nicola Petricca