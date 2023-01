"Intorno, tre strutture praticamente vuote"

"Il nuovo monastero a Monte Giove-Prelato rischia di creare un precedente pericoloso". Non ha dubbi Claudio Orazi di Lupus in Fabula, fin dall’inizio contrario all’insediamento della comunità monastica tanto da sollecitare nel 2018 l’intervento di Papa Francesco. "D’ora in poi anche altri, pur con motivazioni diverse potrebbero chiedere di costruire in quelle colline". E ancora: "Qual è l’interesse pubblico che giustifica la variante al Prg per il nuovo monastero? Intorno a quel luogo ci sono ben tre strutture non utilizzate o sotto utilizzate: l’eremo di Monte Giove, dove sono rimasti solo 3 frati, Prelato Alto e Prelato Basso. Potevano fare verifiche con la Curia. La verità è che i frati sono arrivati con l’intenzione di costruire un monastero e il Comune non ha eccepito".