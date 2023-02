Intossicati dalla stufa Tutti a casa

Sarebbe il malfunzionamento di una stufa a pellet la causa del malore accusato nella serata di domenica dai componenti di una famiglia residente a Marotta, finita al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Croce’ di Fano dopo il provvidenziale intervento del 118. I sanitari dell’emergenza urgenza, arrivati sul posto, in viale Delle Regioni, insieme ai vigili del fuoco di Fano, hanno rilevato all’interno della casa abitata da un nucleo familiare di origine pachistana la presenza di una importante quantità di monossido di carbonio. Da qui, la decisione di trasportare tutti e 7 i componenti della famiglia al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano per accertamenti.

Fra tutti, la più grave è risultata una signora 45enne, per la quale è stato deciso il trasferimento alla camera iperbarica, ma la donna una volta arrivata a destinazione si è rifiutata di sottoporsi al trattamento di ossigenoterapia e per fortuna le sue condizioni non erano tali da comprometterne i parametri vitali. Resta il fatto che l’’Iperbarica Adriatica’ di Fano svolge un ruolo di rilevante importanza, a livello marchigiano, risultando fondamentale non solo per le situazioni di emergenza, ma anche per diverse cure a regime di ticket a molti cittadini che prima erano costretti a rivolgersi fuori regione, con spese di trasferta importanti e ripercussioni sul sistema regionale in termini di mobilità passiva.

s.fr.