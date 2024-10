‘Intrecci rosa’: storie di donne

Il Comune si tinge di rosa e, a Vallefoglia, la lotta contro il cancro al seno passa anche per l’arte e per la cultura: infatti, venerdì, alle 21 al teatro "Giovanni Santi" di Bottega, si terrà lo spettacolo intitolato "Intrecci rosa", organizzato dalla scrittrice Ivonne Pagliari e dalla coreografa e ballerina Lisa Vergoni: "Questo progetto nasce proprio da un intreccio di due passioni grandi: la scrittura e la danza – racconta Pagliari –. Nasce dal nostro incontro, dal mettere insieme gli interessi di due donne e raccontare una storia vera, tratta da i due miei libri intitolati ‘Ombra di una stella’ e ‘Il bruco non balla’. Da questi racconti, letti da Lisa, è nato il progetto ‘Intrecci rosa’. Noi siamo qui per parlare di prevenzione e assistenza, per parlare di cosa succede ad una donna prima e dopo la malattia, con due tipi di linguaggio: corpo e parole. Questo spettacolo, oltre ad essere un viaggio in un mondo molto attuale, è anche un’esperienza emozionale, che deve far ragionare su questo tema molto importante". Commenta anche Lisa Vergoni, coreografa dello spettacolo e direttrice artistica del Centro danza Performance: "La chiamo anche io esperienza, perché il pubblico sarà trasportato, con le parole di Ivonne e con i ballerini, in una storia che si può considerare anche vera. Sono tante, infatti, le donne che vivono questa situazione. La coreografia è nata spontaneamente, perché si è subito collegata alla storia narrata. Non sarà un viaggio triste, perché si racconterà la vita di una donna, che vive il mondo come tutte. Siamo sicure che il pubblico uscirà con molta consapevolezza su questo argomento".

Lo spettacolo, in collaborazione con Ant, ha subito trovato il sostegno del Comune di Vallefoglia, che ha patrocinato l’evento: "Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno – commentano il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore Francesca Sparaventi –. Quando Ivonne e Lisa ci hanno proposto questo spettacolo il Comune non ha fatto altro che accettare con entusiasmo, al fine di portare alla luce questo tema importante". Lo spettacolo sarà ad offerta libera. Il ricavato verrà dato ad Ant per la ricerca. Per prenotazione posti chiamare il numero 3475148484.

Alessio Zaffini