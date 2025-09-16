Intrecci tra Lodz e Urbino nel nome della grafica d’artista

Oggi alle ore 17 si inaugurerà all’Oratorio San Giovanni Battista la mostra Intrecci tra Lodz e Urbino. Una esposizione internazionale che da anni si ripete a Urbino grazie a dei docenti dell’Accademia di Belle Arti Strzeminski di Lódz ospiti di Kaus Urbino e Confraternita di San Giovanni.

"In questi vent’anni di collaborazione – spiega Giuliano Santini di Kaus Urbino – sono state realizzate numerose mostre, workshops, symposium e stages, e l’iniziativa più incisiva è stata quella del Flash Drawing Tour per mezzo del quale sono stati ospiti della nostra città decine e decine di docenti e allievi polacchi che forniti di tempere, acquarelli e carboncino, sostando nei punti più interessanti di Urbino, hanno fissato sulla carta le loro interpretazioni visive".

Terminata la prima mostra, il 23 settembre partirà Flash Drawing Tour. Entrambe le mostre sono a ingresso libero. L’anima di queste iniziative è Alicja Habisiak-Matczak che ha costruito, insieme a Giuliano Santini, con Urbino ponti e relazioni culturali artistiche, coinvolgendo docenti e diverse generazioni di studenti, sempre pronta a trasmettere ai suoi allievi la passione amorevole verso la nostra città. Alla prima mostra partecipano 20 docenti di Lodz, sul tema delle relazioni tra la grafica incisa e il tessile artistico: gli artisti invitati sono stati chiamati a interpretare, nelle proprie opere, l’idea del tessuto, dell’intreccio e a confrontarsi con l’eredità tessile e della tessitura della nostra città e della nostra istituzione accademica.

All’interno di questa mostra sarà fatto un omaggio ad Andrzej Marian Bartczak, maestro appassionato di Urbino. La sua produzione è la più varia possibile: grafica d’arte, disegno, pittura, ceramica, libri d’artista (se ne contano circa duemila). In contemporanea alla esposizione si svolge il Flash Drawing Tour 2025, che vede la partecipazione di sei studenti selezionati e accompagnati da Habisiak-Matczak. Gli allievi produrranno un gran numero di disegni ispirati all’architettura, al paesaggio e alla gente che abita la nostra città. Questi disegni saranno esposti nella seconda mostra che sarà inaugurata martedì 23 settembre alle ore 17 e resterà aperta fino al 10 ottobre; sarà presentato in prima visione il libro d’artista Flash Drawing Tour 2024 a cura di Giuliano Santini, realizzato in tecniche calcografiche dagli studenti e docenti di Lodz.

Giovanni Volponi