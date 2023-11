Intrusione anche all’Athletic

Altro allarme, e forse è un colpo collegato a quello della piscina Facchini, è arrivato alle 01.55 della notte tra domenica e lunedì scorsi alla Vigilar, stavolta per l’impianto installato dell’Athletic di via Respighi. Dai fotogrammi ricevuti dai sensori (impianto d’allarme), la vigilanza ha notato che all’interno c’era una persona (foto). Subito allertata la pattuglia di zona di pronto intervento Vigilar, oltre ai carabinieri e ai proprietari. Pochi minuti dopo l’auto Vigilar era già sul posto ma il malvivente era scappato prendendo solo degli spicci. Molto probabilmente, come quasi sempre succede, il suono della sirena e l’imminente arrivo del pronto intervento hanno fatto scappare il ladro.