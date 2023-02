Invaghito della cassiera chiede a tutti di lei: denunciato

Si invaghisce della cassiera, ma si vergogna di provarci, e così contatta le amiche per farsi dare il numero di telefonino dell’amata. Ma alla fine rimedia una denuncia e il processo per molestie. Il cuore matto è un 60enne pensionato fanese che ora potrebbe però scampare la condanna. La cassiera infatti ha deciso di rimettere la querela. E, caduta quella, l’imputato non potrà che essere prosciolto. Teatro del colpo di fulmine, un supermercato Coal di Fano. Cupido scaglia la sua freccia sul 60enne quando l’uomo arriva alla cassa e resta fulminato dalla donna seduta alla sua postazione. Torna i giorni seguenti ma non riesce a confessarle il suo interesse. La timidezza lo blocca, ma soprattutto la paura di incassare un no senza appello. Però non molla. Vuole ottenere il numero di cellulare della cassiera. E gli viene in mente di chiederlo alle sue amiche e colleghe. Ne ferma alcune e si fa avanti. Ma trova un muro. Nessuna glielo da. E soprattutto riferiscono alla sua amata di quell’uomo che sta cercando di avere il suo telefonino. Lei si arrabbia. E lui viene messo al corrente della reazione della cassiera. Riesce a ottenere il telefonino e le manda un paio di sms ma per scusarsi, promettere che non lo farà più e che sparirà dalla sua vita. Ma è troppo tardi. La donna ha già fatto partire la querela per molestie. Il pensionato finisce a processo, difeso dall’avvocato Roberto Brunelli. La punizione della cassiera però dura poco. Decide di ritirare la denuncia. Ieri non era ancora stata trasmessa la remissione della querela. Un inghippo che verrà risolto alla prossima udienza. E l’imputato sarà così prosciolto.

e. ros.