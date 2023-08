Invasione di meduse Lo zoologo rassicura: "Tranquilli, è la specie meno fastidiosa"

"Le “noci di mare“ arriveranno tra un po’. Quelle che si vedono affiorare sulle onde del mare in questi giorni sono le meduse Cassiopea tubercolata cosiddette “uova fritte”". Lo zoologo Carlo Cerrano, professore universitario alla Politecnica delle Marche, illustrando il fenomeno sotto gli occhi dei bagnanti pesaresi da una settimana, avrebbe potuto chiamare le meduse secondo il nome scientifico: Cothyloriza Tubercolata. Ma, lungimirante, preferisce un linguaggio semplice, comprensibile ai bambini, talmente pieni di incanto per la natura che li circonda da essere anche convincenti difensori nei confronti degli adulti. La Cassiopea "può arrivare anche a 30 cm di diametro" continua il professore. Per quanto l’arrivo di questa medusa, sul finire dell’estate, sia “tradizione“, a giudicare dai commenti pubblicati sui social, si evidenzia una scarsa confidenza riguardo al miglior modo di approcciarsi. Basti citare un paio di post in cui si racconta di meduse “sotterrate sotto la sabbia per impedire che pizzichino“ oppure buttate nei cestini dell’immondizia perché credute morte e quindi “sporco“ da togliere alla vista.

Dopo varie segnalazioni l’assessore comunale Maria Rosa Conti, ha invitato la cittadinanza a non compiere azioni nocive, e tantomeno maltrattamenti, nei confronti della fauna marina. "È comprensibile la curiosità e a volte il timore che questi animali suscitano, ma ricordiamo che è giusto rispettarli e difenderli: significa tutelare anche la loro funzione nell’ecosistema marino". Un invito che vale per la Cassiopea e per le meduse che arriveranno seguendo il ciclo stagionale. "Tra le meduse che vediamo e che vedremo – osserva Conti – c’è la cassiopea mediterranea (non urticante), la medusa quadrifoglio (poco urticante) e le noci di mare (del tutto innocue)".

Quindi prima falsa credenza da sfatare è quella sulla “intensità della puntura“. "La Cassiopea è molto poco urticante – spiega Cerrano –. Non è la “cubo medusa“, totalmente trasparente, la cui puntura si avverte in modo deciso, e non è la Pelagio, presente nel Tirreno, veramente fastidiosa".

Abbastanza, quindi, per non averne paura, anche quando la si incrocia in acqua. Il colore marroncino non aiuta: molte persone, nel vedere tanti esemplari spiaggiati, pensano ad una moria. "No, la maggior parte delle volte la medusa è viva – osserva Cerrano –. La migliore cosa da fare sarebbe proprio quella di prenderla delicatamente per riportarla in acqua. Si spiaggiano perché le meduse, in generale, non riescono a contrastare le correnti: se soffia da mare, arrivano a riva; se soffia da terra torneranno a largo. Appena la corrente cambierà le meduse spariranno di conseguenza". Ma anche se fossero morte, non devono essere “buttate“ nell’immondizia... "No – conferma Cerrano –. Anche nella fase finale sono risorsa trofica, cioè sono nutrizione per pesci, granchi, paguri". Mentre da vive..."sono garanzia di sopravvivenza per le tartarughe – continua lo zoologo – di cui quest’anno c’è stato un discreto aumento in tutta Italia".

Come mai sono così tante? "Oltre alla questione della corrente, al numero contribuisce l’abbondanza di plancton di cui sono predatori apicali". Professore si ricordi il linguaggio a misura di bambino... "I bambini, molto più degli adulti, sanno dire cosa sia il plancton – osserva Cerrano –. Come sanno, grazie al cartone animato Nemo che la medusa è un polipo con la bocca rovesciata verso il basso, a differenza dell’anemone che ha la bocca verso l’alto. Forse sanno anche che i loro tentacoli sono il nascondiglio preferito dei pesciolini sugarello, che per evitare preditori, viaggiano ben nascosti. Forse sanno anche che i granchi arrivano ad usarle come taxi, spesso sfruttando l’ampio cappello per farsi trasportare...". Il cambiamento climatico ha influenzato la vita della Cassiopea? "Ha influito su tutte le meduse, la cui popolazione, da 15 anni a questa parte, è significativamente aumentata. In passato non erano così abbondanti. La carenza di altri organismi,la riduzione di biodiversità ha facilitato gli organismi a crescita rapida come le meduse".

Solidea Vitali Rosati