Inveisce contro il personale sanitario. Al pronto soccorso arriva la polizia

Intervento della volante della polizia, mercoledì mattina intorno alle 4, per placare un uomo che stava dando in escandescenza tra le corsie del pronto soccorso del San Salvatore. Si tratta di un 50enne già conosciuto alle forze dell’ordine che, inspiegabilmente, ha iniziato ad alzare la voce inveendo contro il personale sanitario. L’episodio ha scatenato paura e apprensione anche tra i pazienti che aspettavano il proprio turno per essere visitati. E’ stato necessario l’intervento di una pattuglia della volante per convincere l’uomo a calmarsi. Il 50enne è stato poi accompagnato in Questura per accertamenti. Al momento non risultano provvedimenti presi a carico dell’uomo.