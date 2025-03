Inverno meno caldo di quel che si temeva

"Il carattere distintivo dei nostri inverni è una lunga e irregolare alternativa di grandi oscillazioni termometriche, che posson essere ugualmente profonde sul principio come sulla fine della stagione". Alessandro Serpieri, “Studi sulle temperature invernali nel clima di Urbino“, 1863

* * *

Il 28 febbraio, per convenzione, si è concluso l’inverno meteorologico. Il primo dato importante è che non è stato ritoccato nessun record e questo non era scontato visto l’andamento degli ultimi 3 anni. Già dall’autunno i segnali erano confortanti in questo senso, le temperature, pur in un contesto di sopra media che purtroppo si protrae da 21 mesi consecutivi e che non ha precedenti in 175 anni, hanno fatto segnare un netto rallentamento nella folle corsa al rialzo che ha frantumato tutti i record storici con anomalie positive che sono andate ben oltre le peggiori previsioni formulate solo qualche anno addietro.

L’inverno, così come l’autunno, ha fatto registrare una media di circa 2°C in meno rispetto all’anno precedente mantenendosi comunque ancora di circa 1°C oltre le attese. Che sia un segnale positivo è fuor di dubbio ma bisognerà attendere la primavera e ancor più l’estate per capire se il clima abbia ancora "i freni buoni".

Segnali positivi arrivano anche sul fronte precipitativo, la stagione ha riportato un po’ di neve, poca per la verità in città, sia prima di Natale (17 cm) che a metà gennaio (appena 2,5 cm mista a pioggia), ma abbiamo almeno goduto a più riprese lo spettacolo dell’Appennino che è tornato ad imbiancarsi. Come dicevamo sono quantomeno segnali di un timido ritorno a condizioni generali più consone alla stagione. Dopo le abbondanti e preziose precipitazioni autunnali, all’inverno sono mancati una cinquantina di millimetri di pioggia che, se fossero caduti sotto forma di neve, ci avrebbero regalato un inverno normale che latita ormai dal 2018-’19. Il prezioso lavoro condotto da padre Serpieri nella seconda metà dell’Ottocento ci guida sempre ad un confronto con un clima ormai remoto.

L’analisi e la definizione dell’inverno locale lo portò a definire alcune leggi in merito come la variabilità della stagione che abbiamo proposto nella nota introduttiva è ancora oggi valida.

E ancora: "Voi vedete infatti che le linee dei minimi in qualche anno si trattengono pochissimo sotto il livello dello zero; e negli altri non vi stanno che 20 o 30 giorni, tranne il 1858 che ci regalò dei minimi negativi per due mesi di seguito" [52 i giorni con minima minore o uguale a zero e una media di 1,08°C]. "Questo fu il più crudo tra gl’inverni da me studiati, come l’ultimo del corrente 1863 fu il più dolce e benigno" [14 minime negative e una media di 5,19°C].

Per confronto l’inverno appena concluso ha fatto registrare solo 4 giorni con minima negativa non andando oltre i -1,5°C. Le premesse dunque per affrontare la primavera e ancor più l’estate sono ad oggi positive, ricordiamo che la siccità dell’estate scorsa è stata figlia di tre stagioni consecutive autunno, inverno e primavera più calde di sempre e decisamente siccitose. Non ci resta che attendere e continuare ad osservare.