"Invertita la rotta, sanità in tutto il territorio"

"Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo davvero! Loro chiudevano, noi restituiamo i servizi ai territori - lo spiega in una nota l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli - In approvazione gli Atti aziendali, sigillo indelebile che, insieme al nuovo piano sanitario e alle infrastrutture ospedaliere che stiamo realizzando e rigenerando, avviano una vera e propria rivoluzione nella sanità delle Marche".

"I campioni a sinistra delle chiusure devono essere un ricordo che non dobbiamo dimenticare - scrive Baldelli - Abbiamo invertito la rotta per restituire progressivamente ai marchigiani la dignità e l’orgoglio di avere una sanità pubblica in tutto il territorio. Basti pensare ai 319 mln di euro di investimenti dedicati agli Ospedali e Presidi di Pesaro, Fano, Urbino, Pergola, Cagli, Fossombrone ai quali si aggiunge Sassocorvaro. Sistema Policentrico contro il Sistema di un solo Ospedale voluto dalla sinistra che lasciava senza servizi sanitari i territori da nord a sud della Regione".

"Rafforzamento, potenziamento, sviluppo, novità- aggiunge l’assessore - Seguiamo due linee. Parallele e strettamente collegate: 1.I contenitori: 1,1 miliardo di euro di investimenti sulle infrastrutture sanitarie e ospedaliere. Edifici moderni, sicuri, pensati per curare i pazienti secondo i criteri dell’architettura del benessere, pronti ad ospitare nuovi medici e nuovi operatori sanitari. 2.I contenuti: 12,7 milioni di euro per la formazione di nuovi medici. Se ne facciano una ragione quelli che ancora tifano contro di noi guardando al passato per motivi politici o per interesse. La strada è ancora piena di insidie ma il percorso è tracciato".

am.pi.