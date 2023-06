Investimenti al via: Lido e poi il Garden

Il turismo flette per varie ragioni, ma continuano gli investimenti nel settore delle strutture ricettive. Alla fine del mese dovrebbe riaprire i battenti l’hotel Vienna in piazzale D’Annunzio. Con la fine dell’estate dovrebbero partire i lavori per la ricostruzione dell’hotel Garden ed anche per la ristrutturazione dell’hotel Lido. Partono anche i lavori di rifacimento della facciate dell’hotel Des Bains ed è probabile che i muratori entrino anche allo Sporting. Resta sempre un mistero il futuro dell’hotel Principe, a pochi passi dalla palla di Pomodoro, ma è una di quelle strutture che non colpisce anche perché la proprietà lo ha sempre mantenuto in perfetto stato, almeno sotto il profilo estetico. Un altro catafalco, così come l’International (foto) di viale Cesare Battisti, è il blocco delle colonie di villa Marina di proprietà dell’Inps e dei Postelegrafonici. Non è più un veliero spiaggiato perché sono stati rimossi i teloni stracciati, ma restano le impalcature tra finestre chiuse e vetri rotti. Degrado a poca distanza dal porto dove in questi giorni gli yacht stanno prendendo il mare.