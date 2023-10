"Investimenti sulla Sanità a Fano: Bene Comune critica la Regione"

Sulla sanità, Fratelli d’Italia replica al sindaco e a Bene Comune. "Gli investimenti sull’edilizia sanitaria e ospedaliera (palazzina dell’emergenza-urgenza e hospice pediatrico) – commenta Andrea Montalbini, dirigente regionale e comunale di Fd’I – stanno innervosendo il sindaco Massimo Seri e Bene Comune. Una giunta regionale che non solo ha salvato l’ospedale Santa Croce dalla chiusura, ma al contrario lo potenzia, sembra essere un tormento per il centro sinistra fanese dilaniato da faide interne. Il sindaco Seri ha ricevuto una polpetta avvelenata da qualcuno e ha rilasciato improvvidamente dichiarazioni allarmistiche prive di ogni fondamento sulla Stroke Unit. La direttrice dell’Ast Nadia Storti ha già smentito, confermando, al contrario, che la Stroke Unit del Santa Croce sarà potenziata".

"Ciò che più sconcerta – afferma – sono le dichiarazioni di Bene Comune: dopo decenni la sanità fanese sta beneficiando di investimenti mai visti prima con la nuova palazzina per le Emergenze-Urgenze e il nuovo hospice pediatrico, ma Benini e De Marchi non fanno che criticare in maniera miope e faziosa. La coppia di Bene Comune preferisce gridare ‘al lupo al lupo’ invece di riconoscere che la giunta Acquaroli sta riconsegnando a Fano la dignità di terza città delle Marche. Forse le recenti affinità elettorali con Ribella e Mascarin impediscono a Bene Comune di valutare con oggettività lo storico cambio di passo impresso dal governo regionale. Le primarie del centrosinistra sono alle porte e le elezioni amministrative di Fano anche e forse qualcuno si è dimenticato che la sinistra, il Santa Croce lo avrebbe chiuso a favore dell’ospedale unico a Pesaro. Purtroppo, in campagna elettorale c’è chi è disposto a tutto anche a mistificare la realtà e a dimenticare anni di battaglie".

an. mar.