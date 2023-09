"Investire di più nel tempo pieno"

FANO

"Più tempo prolungato" alle scuole medie e un’accelerazione per la costruzione della scuola media di Bellocchi. Sono due delle questioni che, il giorno dopo il trillo della prima campanella, pone sul tavolo Fausto Antonioni, del Movimento di Cooperazione Educativa di Fano. "Sembra che a Fano ci sia un doppio standard qualitativo, almeno riguardo alle strutture. Con la secondaria superiore in sofferenza per spazi ed edilizia, e le scuole poste sotto la responsabilità della amministrazione comunale (nidi, infanzia e primarie) in sviluppo e crescita. Mentre incombe su tutto il calo della natalità e il conseguente restringersi della domanda educativa e formativa". Da qui, le proposte: "Nella scuola di base occorre investire nell’ampliamento temporale dell’offerta educativa. Il tempo pieno a Fano è fermo a 30 anni fa, va ripensato quello che c’è, e potenziato quello che manca anche nella secondaria di 1°grado con scuole aperte per più tempo e maggiori opportunità, anche per far fronte ai problemi della condizione adolescenziale". C’è di più: "Da trent’anni ormai si attende la realizzazione della scuola media a Bellocchi. Che fine ha fatto il proposito di realizzarla come previsto dal programma di questa Giunta? Vorrei essere rassicurato dal sindaco e dall’assessore Mascarin sul fatto che la costruzione del nuovo Nido nell’area destinata alla scuola media non impedisca la realizzazione di quest’ultima. Sarebbe un guaio e bisogna trovare una soluzione compatibile".