Cupra Marittina (Ascoli Piceno), 22 giugno - Versa in gravi condizioni all’ospedale di Ancona Giulia Cesarotti, 24 anni, di Sassocorvaro Auditore, travolta da un’Alfa Romeo C 4 lungo la provinciale 78, a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno. La giovane donna era in compagnia di altri 4-5 amici della nostra provincia e dopo aver trascorso la serata nella località balneare del Piceno, verso le 3,30 del mattino stava facendo ritorno al villaggio Verde Cupra, a piedi, costeggiando la carreggiata in fila indiana con i compagni che sono rimasti miracolosamente illesi. Al volante della potente Alfa Romeo si trovava D. A. C. di 34 anni, nato in Brasile, ma residente a Cupra Marittima, dove lavora come impiegato. Al test eseguito dai carabinieri del nucleo operativo radio mobile della compagnia di di San Benedetto, è risultato che il 34enne non aveva fatto uso di droghe e neppure aveva bevuto alcolici. L’auto è stata posta sotto sequestro e la patente ritirata, nel rispetto di quanto prevede in questi casi il codice della strada.



Sono stati momenti drammatici poiché la ragazza, che era in vacanza con gli amici nel villaggio turistico, a circa un chilometro dal centro abitato, è rimasta schiacciata sotto l’auto che è finita fuori strada, subendo traumi molto seri. I compagni hanno chiesto aiuto e sul posto il 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio con il medico dell’emergenza della Potes di San Benedetto e richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la giovane donna scaraventata nel vicina scarpata. Le condizioni della ventiquattrenne sono apparse subito piuttosto gravi.



In codice rosso è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove, dopo i primi accertamenti diagnostici, considerato il complicato quadro clinico, i sanitari hanno deciso di centralizzarla all’ospedale di Torrette, nel capoluogo Dorico. I militari dell’arma stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro che è avvenuto in un tratto di strada rettilineo ed anche illuminato, ma privo di marciapiede. Accade spesso di vedere lungo la provinciale, gli ospiti del Villaggio Verde Cupra che camminano ai bordi della carreggiata, anche nelle ore della notte. In gruppi si recano in centro della località balneare, per assistere a manifestazioni e per trascorrere qualche ora in compagnia negli chalet e nei locali, poi tornano nella struttura ricettiva anche alle prime luci dell’alba, esponendosi, però, a rischi poiché la strada e stretta e non ha marciapiedi.

