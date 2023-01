Investita da un’auto in viale Primo Maggio Paura per una ragazzina di undici anni

Paura ieri pomeriggio per una ragazzina di 11 anni investita da un’auto lungo viale I Maggio. Erano da poco passate le 17 quando il muso di una Ford Fiesta bianca, condotta da una fanese di 64 anni, ha colpito la ragazzina alle gambe facendola cadere a terra. Fortunatamente in quel momento l’auto procedeva a bassissima velocità. Era infatti in fase di ripartenza dallo stop di via Branca perché si stava immettendo lungo viale Primo Maggio. La Fiesta non ha fatto in tempo ad invadere l’intersezione svoltando a destra lungo la nazionale, che si è trovata davanti la bambina che camminava da sola lungo la banchina al lato della strada in direzione di Pesaro. Immediata è stata la chiamata della donna al numero unico di emergenza 112, che ha subito mandato sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia Locale per i rilievi di legge. Quando al comando dei vigili urbani è arrivata la telefonata dei colleghi carabinieri, grande è stata subito l’apprensione per l’investimento di una minorenne, ma arrivati sul posto tutti i soccorritori si sono immediatamente tranquillizzati. La minorenne era infatti riversa a terra, vigile e reattiva, nonostante la paura provata.

Accanto a lei l’investitrice e altre persone accorse in aiuto. La ragazzina lamentava un dolore alle gambe, che però non mostravano l’evidenza di una frattura scomposta. I sanitari del 118 che l’hanno presa in carico hanno optato per il trasporto al Pronto Soccorso di Pesaro per gli accertamenti clinici e gli esami diagnostici necessari. Ma non è stata mai in pericolo. La 64enne, invece, spaventata anche lei, è stata sottoposta immediatamente all’alcol test da parte degli agenti di polizia. Ma anche questo ha dato esito negativo.