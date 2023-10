Investita e uccisa sulle strisce pedonali: seconda vittima in pochi giorni a Urbania

Urbania, 23 ottobre 2023 – Un'altra tragedia scuote la comunità di Urbania dopo la morte del 19enne Mattia Tancini nella notte tra sabato e domenica. Ieri sera intorno alle 18.30, infatti, un altro incidente stradale ha causato un'altra vittima: Luciana Bennati, pensionata di 76 anni, è stata investita e travolta sulle strisce ed è deceduta sul colpo.

Secondo tragico incidente mortale a Urbania in 48 ore: travolta sulle strisce pedonali muore Luciana Bennati (nel riquadro)

La tragedia si è consumata in via Roma, poco distante dal Bar Bramante, dove la signora Bennati stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, che in quel tratto sono anche evidenziate dall'illuminazione. Un'autovettura, che pare fosse condotta da un anziano del posto, per cause ancora in corso di accertamento, non deve aver notato la signora che stava attraversando, se non all'ultimo momento: inutili si sono rivelate, infatti, le frenate dell'autista del mezzo che non è riuscito ad impedire l'impatto.

Lo scontro è stato violento, anche se quel tratto di strada urbano, tra rotatorie e incroci a raso, con abitazioni e attività commerciali che si affacciano sulla strada non si presta a forti velocità. Il corpo della donna è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e già dai primi soccorsi si è subito capito che l'impatti fosse stato fatale. Sul corpo sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge. Il conducente della vettura non ha riportato ferite. La vittima era molto conosciuta in città avendo per anni gestito un supermercato. Non è ancora nota la data del funerale.