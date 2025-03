Investiti e uccisi in bici. Rischio omicidio stradale

Investiti e uccisi mentre pedalavano uno vicino all’altra, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il 19enne di Cagli che travolse la coppia di sposi a Senigallia. Era la mattina del 13 agosto scorso quando Marco Torcianti, 47 anni, e la moglie Sara Ragni, 36 anni, entrambi di Polverigi, morirono lungo la statale Adriatica 16. Una Mazda guidata dal 19enne finì contro di loro. Morirono sul colpo.

La coppia, ciclisti amatoriali, era uscita di casa per una pedalata tranquilla e si trovava a bordo strada quando si ritrovò la vettura contro. Entrambi amavano la bicicletta, uno sport che condividevano nelle uscite insieme. Il 19enne rischia ora un processo per omicidio stradale plurimo aggravato (per via della contestazione dell’infrazione stradale). Il giovane è difeso dall’avvocato Chiara Gasparini. I familiari della coppia di ciclisti sono rappresentati dall’avvocato Alessio Stacchiotti.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 5 maggio. L’indagato potrebbe chiedere di essere processato con un rito alternativo, un patteggiamento o un abbreviato, evitando il processo ordinario nel caso in cui venga rinviato a giudizio. Dalle indagini che il pubblico ministero Andrea Laurino ha delegato alla polizia stradale è emerso che il giovane, un neopatentato, alla guida della Mazda non era né ubriaco né drogato. A causare l’incidente, all’altezza di Marzocca, sarebbe stato un colpo di sonno che lo avrebbe portato ad invadere la corsia opposta dove si trovavano i ciclisti, procedendo contromano.

Quella mattina era partito presto da Cagli per raggiungere Portonovo e fare l’alba in canoa. Finita l’escursione aveva ripreso l’auto con la fidanzata per arrivare a Senigallia dove aveva in programma di trascorrere una giornata al mare. La Mazda era diretta a nord mentre la coppia di ciclisti procedeva in direzione sud.

Poco dopo le 11 l’auto avrebbe invaso repentinamente l’altra corsia travolgendo marito e moglie, entrambi tesserati con il team Cingolani.

ma. ver.